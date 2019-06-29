TOKİ çıkmayanlara geri ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak? Şeklindeki sorular binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan başvurularda en fazla katılım İstanbul'dan geldi. 26,27 ve 28 Haziran tarihleri arasında canlı yayında kura çekilişi yapıldı. Binlerce kişi 2+1 ve 3+1 dairelerin sahibi oldu. Peki, TOKİ kuralarında ismi çıkmayanlar için para iadesi nasıl olacak? TOKİ paraları ne zaman iade edecek? İşte detaylar...

TOKİ PARALARI NE ZAMAN İADE EDECEK?

TOKİ kura çekiminde ismi çıkmayan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi tarafından bir takvim belirlenecek. Bu takvime göre yatırılan paralar geri iade edilecek. Özel olarak herhangi bir başvuru yapmanız gerekmiyor. Öte yandan TOKİ para iade takvimi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haber sayfamızdan öğrenebileceksiniz.

TOKİ PARA İADESİ 2019 NASIL OLACAK?

1- Hak sahibi olunamaması durumu

Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine belirlenen tarihte iade ediliyor.

2- Başvuru yaptıktan sonra vazgeçilmesi durumu

Haklar iptal ediliyor. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödeniyor. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmiyor. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabiliyor.

3- Projenin gerçekleştirilememesi durumu

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde de yine başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödeniyor.