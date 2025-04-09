TOKİ başvurusu başladı mı? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvrusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projesi için düğmeye bastı. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı projede, 81 ilde hayata geçirilecek konutlar uygun fiyat ve esnek ödeme koşullarıyla vatandaşlara sunulacak. Peki TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler, ödeme planı açıklandı mı?
- 1
TOKİ başvurusu yapmak isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor.. TOKİ 250 bin konut projesi, 81 ili kapsayacak. TOKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle; "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" Peki TOKİ sosyal konut projesi başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler, ödeme planı açıklandı mı?
- 2
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI
Toki 250 bin konut projesi için başvurular alınmaya başladıktan sonra aşağıda yer alan "Başvuru Ekranı" kısmından başvuruda bulunabileceksiniz.
- 3
ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığı zaman ödeme planıyla ilgili detaylar paylaşılacaktır. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
81 İLİ KAPSAYACAK
Bu proje sayesinde dar gelirli vatandaşlar kolaylıkla ev sahip olabilecek. TOKİ 250 bin konut projesi, 81 ili kapsayacak. TOKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak"
-
- 4
81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.
Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.
- 5
EĞİM VE ARAZİNİN YERLEŞİME UYGUNLUĞU GÖZETİLECEK
Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı:
"100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu gibi etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir."
Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istendi.
Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.
- 6
YENİ KONUTLAR NÜFUSA GÖRE İNŞA EDİLECEK
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.
-