TOKİ Başkanı Bulut: Vatandaşın alım gücüne göre konut fiyatlarını sübvanse etmek görevimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz” sözleriyle açıkladığı konut projesi ile ilgili hazırlıkları TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a sordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyuracağı müjde niteliğindeki detayları açıklamaktan kaçınan Bulut, yaklaşımlarını ise şöyle anlattı:

“Hazırlıklarımızı yaptık; çalışmaları tamamladık. Konutlarla birlikte sanayi ve arsa üretim şekliyle vatandaşın arsasını edinip kendi konutunu yapmak isterse buna da imkân sağlıyoruz. 17 Eylül’de lansman yapacağız. Burada sayı da netleşecek. Projenin 5 yıllık hedefi olacak. Konut rakamını söylememiz doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı belki sayıyı biraz daha artıracak. Ancak şunu söyleyebiliriz; artan konut maliyetlerini, enflasyonun konut maliyetine getirecek yükü bertaraf edecek şekilde devletin; vatandaşına ucuz, ulaşılabilir konut sağlamasına yönelik büyük bir hamle olacak.”

"ÜÇ YILDA 240 BİN KONUT"

Bulut, TOKİ’nin önceki dönemde yılda ortalama 40 bin konut ürettiğini, son 3 yılda 70-80 bine çıktığını, 3 yılda 240 bin konut üretildiğini belirterek, “Soruna bir an önce merhem olabilmek, artan konut fiyatlarını regüle edebilmek, hem de konuta erişilebirliği, alt gelir grubundakilerin erişimini artırmak, aynı zamanda üretimi yukarı taşıyarak, vatandaşın TOKİ’den konut edinme hakkıyla ilgili garanti almış almasını sağlamış olacağız. Vatandaş kurasını çekerek, program dahilinde konuta sahip olacağının taahhüdünü almış olacak” dedi. Başkan Bulut, maliyetinin tamamının karşılanması olmasa da devletin arsa, altyapı işleri ve sosyal donatı alanları yönünden destek sağlayacağını; vade süresini uzun tutarak, vatandaşın ödeme imkânlarını kolaylaştıracağını söyledi. Bulut, “Önümüzde enflasyon sıkıntısı da var. Öngöremediğiniz artan maliyetlerin tamamı vatandaşa yansıtılırsa TOKİ dahi yapsa vatandaşın gözünde karşılık bulmaz. Rakamları önemli miktarda sübvanse edeceğiz. Maliyet fiyatlarının çok altında satılacak konutlar” dedi.

"HİÇBİR VATANDAŞ EVSİZ KALMAYANA DEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hiçbir vatandaşımız evsiz kalmayana dek projeler devam edecek” talimatını hatırlatan Bulut, “Vatandaşın ekonomik durumu da belli. Vatandaş konut almak için kendi ekonomisini bize uyduramayacağına göre vatandaşın alım gücüne göre konut fiyatlarını sübvanse etmek bizim görevimiz. Maliyetlerin bir kısmından vazgeçeceğiz. Kaynak nereden diye soranlara; ‘biz kamuyuz. Bir şekilde arsa üreteceğiz, gelir elde edeceğiz’ diye yanıt veriyoruz. Amacımız vatandaşın gelirine göre konut fiyatlarını belirlemek. Bugün konuta dar gelirlinin ulaşma imkanı yok; çözüm üretmek gerekiyor” dedi.

Konutların kalitesi ve taşeronların denetimi konusunda Bulut şunları söyledi: “Son yıllarda ürettiğimiz konutlar kalite açısından özel sektörle yarışır, bazı yerlerde üzerine çıkmış durumda. Toplu konutun yapmış olduğu konutlar yatay mimari esaslı olduğundan dolayı, ayrıcalıklı konut bölgeleri haline gelmiş durumda. Son üç yılda yaptığımız konutlar zemin artı 5’i geçmedi. Nitelik açısından artan bir ivmesi, kalitesi var. İşini dürüst yapmayan müteahhide cezasını kesiyoruz.”

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