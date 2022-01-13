TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı belli oldu. Milyonlarca vatandaş 438 adet inşaa edilen 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuruda bulunmuştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından alınan başvurular sonrası sonuçlar da belli oluyor.