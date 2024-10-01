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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkul (konut-iş yeri) satışı tarihi ve yeri, ödeme planı, satış yapılacak iller

        TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde; 151'i konut, 218'i iş yeri olmak üzere 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İki gün sürecek satış açık artırma yöntemi ile olacak ve çevrim içi katılım da sağlanabilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:25
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        • 1

          TOKİ 47 ilde; 151'i konut, 218'i iş yeri olmak üzere 369 gayrimenkulü satıyor. İki gün sürecek açık artırmada alıcılar iki farklı ödeme planından birini seçebilecek. Ancak her halükarda alıcıların yüzde 15 ile 25 arasında değişen bir tutarda peşinat vermesi gerekiyor. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...

        • 2

          TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

          TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;

          Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli

        • 3

          TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

          TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak.

          Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        • 4

          TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI

          TOKİ, 369 gayrimenkul satışında alıcılara üç farklı ödeme planı sunuyor;

          - Yüzde 15 peşinat 60 ay vade,

          - Yüzde 15 peşinat 120 ay vade,

          - Yüzde 25 peşinat 72 ay vade.

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