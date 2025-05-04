TOKİ 43 ilde 383 arsa satıyor: TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ, 43 farklı ilde yer alan toplam 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek açık artırma etkinliği, İstanbul ve Ankara'daki belirlenen salonlarda fiziki olarak gerçekleştirilecek. Dileyen vatandaşlar, internet üzerinden çevrim içi katılım sağlayarak teklif verebilecek. Satışa katılmak isteyenlerin, almak istedikleri arsaların bedeline göre belirlenen teminat miktarını yatırmaları gerekiyor. İşte, TOKİ tarafından düzenlenecek arsa satışına dair tarih, başvuru ve katılım şartlarıyla ilgili tüm detaylar…
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde bulunan toplam 383 farklı arsayı açık artırma usulüyle satışa sunuyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli ödeme kolaylığıyla alıcılara sunulan bu arsalar için, açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlar, konum ve kullanım amacına göre farklılık gösteren arsalarla ilgili detaylara yoğun ilgi gösterirken, açık artırma tarihleri ve başvuru süreci de merakla bekleniyor. İşte, 43 ilde düzenlenecek TOKİ arsa satışlarına dair tüm detaylar…
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TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ arsa satışı 7-8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayedenin yapılacağı adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/AnkaraAyrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE?
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Van, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Deenizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri, Konya.
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TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Alıcılar istedikleri arsaya yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ödeme planı ile sahip olabilecek.
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TOKİ ARSA SATIŞI MÜZAYEDESİ İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN TEMİNAT TUTARI NE KADAR?
Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde;
Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,
Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,
Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,
MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL katılım teminatı ödemesi gerekiyor.