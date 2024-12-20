TOKİ 415 konut ve 63 iş yeri satıyor! İşte satış tarihi ve ödeme planı
TOKİ, Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da 415 konut ve 63 iş yerini satışa sunuyor. Gerçek ve tüzel kişilerin katılabileceği müzayede, iki gün boyunca devam edecek ve çevrim içi katılım imkânı da sağlanacak. İşte, TOKİ taşınmaz satışına dair tüm detaylar...
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TOKİ, toplamda 415 konut ve 63 iş yerini satışa sunuyor. Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon’da yer alan bu taşınmazlar, iki gün sürecek açık artırma yöntemiyle alıcılarını bulacak. Peki, satış işlemi ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Ödeme koşulları nasıl olacak? İşte, tüm detaylar...
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TOKİ 415 KONUT VE 63 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Müzayede 26-27 Aralık 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.
26 Aralık saat 10.30: Samsun, Trabzon, Ankara
27 Aralık saat 10.30: Diyarbakır, Konya, Mersin
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TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Satış Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.
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TOKİ 415 KONUT VE 63 İŞ YERİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Katılımcılar istedikleri taşınmazı yüzde 25 peşin ve 60 ay vade imkânıyla satın alabilecek.