Tokat Belediye başkan adayları kimlerdir? Tokat Belediyesi hangi partide? Tokat Belediye başkanı kimdir?
Tokat Belediyesi hangi partide? Tokat Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tokat Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Tokat Belediyesini hangi parti kazandı ve Tokat Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Tokat yerel seçim sonuçları..
Tokat BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Tokat Belediye Başkanlığını 40581 alınan oy ve %48.80 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Eyüp Eroğlu kazanmıştır.
Tokat Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 8
Milliyetçi Hareket Partisi 3
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Tokat BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİEYÜP EROĞLU - AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı MURAT YAZICI - CHP Tokat Belediye Başkan Adayı MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU - MHP Tokat Belediye Başkan Adayı HAKAN KARAGÖLLÜ - İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı SİNAN TÜRK - BĞMSZ Tokat Belediye Başkan Adayı GÖKHAN ERBİL - TKH Tokat Belediye Başkan Adayı MUHAMMED BAKİ GÜZEY - YENİDEN REFAH Tokat Belediye Başkan Adayı SEDAT AY - DEVA Tokat Belediye Başkan Adayı MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU - ANAP Tokat Belediye Başkan Adayı FATMA MUMCUOĞLU - BTP Tokat Belediye Başkan Adayı YAŞAR ÇINAR - YTP Tokat Belediye Başkan Adayı BURCU ADEKA KALKAN - HKP Tokat Belediye Başkan Adayı GÜLCE VİDİNLİ - DEM Parti Tokat Belediye Başkan Adayı ZAFER GALİP ÖZBERK - DSP Tokat Belediye Başkan Adayı SELİM IŞIK - SP Tokat Belediye Başkan Adayı NURETTİN KIZILDAĞ - HAKPAR Tokat Belediye Başkan Adayı HASAN AYDIN - MP Tokat Belediye Başkan Adayı HALİS ADIGÜZEL - HÜDAPAR Tokat Belediye Başkan Adayı
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