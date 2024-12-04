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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta taş ocağı yangını | Son dakika haberleri

        Tokat'ta taş ocağı yangını

        Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde yangın çıktı. İş makinelerine de sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince yoğun şekilde müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 03:11 Güncelleme: 04.12.2024 - 03:12
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        Tokat'ta taş ocağı yangını
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        Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Tokat-Sivas karayolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangına, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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        #TOKAT
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        #Tokat yangın
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