Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta seyir halindeki yolcu otobüsüne ateş açıldı

        Tokat'ta seyir halindeki yolcu otobüsüne ateş açıldı

        Tokat Erbaa'da seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği yolcu otobüsünde hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 06:52 Güncelleme: 04.12.2023 - 06:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeki yolcu otobüsüne ateş açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tüfekle ateş açılan yolcu otobüsünde hasar meydana geldi.

        Erbaa Otogarı'ndan İstanbul'a gitmek üzere 33 yolcuyla hareket eden Hakan Başara yönetimindeki yolcu otobüsüne, D-100 karayolu Hacıpazar köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

        300 METRE İLERİDE DURDU

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Silah seslerini duyan sürücü, otobüsü yaklaşık 300 metre ileride durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        OTOBÜSTE HASAR MEYDANA GELDİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; araçta yapılan incelemede, arka kısmındaki motor kapağını delen saçmaların mazot filtresinde hasara yol açtığı tespit edildi.

        Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada 3 tüfek kartuşu bulundu. Yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #TOKAT
        #erbaa
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        İsrail, Gazze'de hastane girişini vurdu: 4 ölü, 9 yaralı
        İsrail, Gazze'de hastane girişini vurdu: 4 ölü, 9 yaralı
        ABD savaş gemisine saldırı!
        ABD savaş gemisine saldırı!
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Habertürk Anasayfa