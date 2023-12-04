Tokat'ta seyir halindeki yolcu otobüsüne ateş açıldı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde tüfekle ateş açılan yolcu otobüsünde hasar meydana geldi.

Erbaa Otogarı'ndan İstanbul'a gitmek üzere 33 yolcuyla hareket eden Hakan Başara yönetimindeki yolcu otobüsüne, D-100 karayolu Hacıpazar köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

300 METRE İLERİDE DURDU Fotoğraf: İHA Silah seslerini duyan sürücü, otobüsü yaklaşık 300 metre ileride durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. REKLAM

OTOBÜSTE HASAR MEYDANA GELDİ Fotoğraf: AA AA'nın haberine göre; araçta yapılan incelemede, arka kısmındaki motor kapağını delen saçmaların mazot filtresinde hasara yol açtığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada 3 tüfek kartuşu bulundu. Yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.