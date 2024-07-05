Tokat'ta fabrika işçisinin makineye sıkışan eli koptu
Tokat'ta bir fabrika işçisinin sağ eli, makineye sıkışarak bilek kısmından koptu. Talihsiz işçi, hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Tokat'ta makineye sıkışması sonucu eli kopan fabrika işçisi, hastanede tedavi altına alındı.
AA'nın haberine göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada çalışan Ş.K'nin sağ eli, üretimde kullanılan makineye sıkıştı.
Eli bilek kısmından kopan işçi, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.