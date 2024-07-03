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        Haberler Yaşam İdrarınızın rengi sağlığınızın aynası olabilir: Renk değişiklikleri hangi hastalıkları işaret ediyor?

        İdrarınızın rengi hastalık belirtisi olabilir mi: Hangi renk hangi durumu gösteriyor?

        İdrar rengi, vücudumuzun sağlık durumunu yansıtan önemli bir göstergedir. İdrarımızın rengi, sıvı alımımızdan beslenme alışkanlıklarımıza, ilaç kullanımımızdan olası sağlık sorunlarına kadar birçok faktörden etkilenebilir. Peki, idrar rengimiz bize tam olarak ne söylüyor? İşte, şeffaf, açık sarı, koyu sarı veya daha farklı renklerdeki idrarların vücudumuza hangi mesajları verdiği!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:28
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        • 1

          İdrarınızı yaptıktan sonra tuvaletinize bakmıyorsanız bakmaya başlamanızın zamanı gelmiş olabilir! İdrarınızın rengi ve bulanıklığı, sağlığınızın belirli yönleri hakkında size ipucu verebilir. Örneğin, idrarınızın renginin su içme seviyenizi yansıtabileceğini duymuşsunuzdur. Haberimizde idrar renginin ayrıca sağlığınız hakkında size söyleyebileceği hastalıkları derledik. İşte, idrarınızın normal olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak bilgiler...

        • 2

          OLMASI GEREKEN BİR İDRAR RENGİ VAR MI?

          Mount Sinai Beth Israel Üroloji bölümü başkanı doktor Michael Palese'a göre, kesin bir "normal" idrar rengi olmasa da idrarınız sarı spektrumda bir yerde olmalı. Bununla birlikte doktor Palese, genel kural olarak ne kadar çok su içilirse idrarın o kadar şeffaf görüneceğini açıkladı.

        • 3

          Yani çok su içtiyseniz idrarınız çok berrak olabilir ve çok fazla rengi olmayabilir. Ayrıca, bazı durumlara göre idrarın renginin değişebileceğini de ekledi. İşte, idrar renklerinin ne anlama geldiği!

        • 4

          KOYU RENKLİ SARI İDRAR

          İdrarınızın kehribar veya bal renginde, hatta koyu turuncu renkte olması vücudunuzun yeterli su almadığının göstergesi olabilir. Doktor Palese bu durumu vücudun susuz kalmasına yani dehidrasyona bağlıyor. Bunun yanı sıra dehidratasyonun diğer belirtileri arasında yorgunluk, titreme, baş ağrısı, kötü nefes, şeker istekleri veya kas krampları yer alabilir.

        • 5

          Öncelikle, su alımınızı artırmayı deneyebilirsiniz. Chicago'da ürolog olan doktor Kristian Novakovic, diğer sıvılara ek olarak günlük 1.5 ila 2 litre su öneriyor. Ayrıca, B kompleks vitaminleri gibi bazı ilaçlar da idrarınıza daha koyu sarı veya turuncu bir renk verebilir.

        • 6

          KOYU KAHVERENGİ İDRAR

          İdrarınız demli çay veya kolaya mı benziyor? Bakla ve aloe gibi bazı yiyecekler bunun nedeni olabilir, bu gıdalar idrarınızı daha koyu bir renge boyayabilir. Bununla birlikte, Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne göre koyu kahverengi idrar aynı zamanda ciddi dehidrasyonun da göstergesi olabilir, bu durumda damardan sıvı verilmesi ve tıbbi tedavi gerekebilir.

        • 7

          Ayrıca berrak ama koyu kahverengi idrar, kas dokusunun parçalanmasıyla oluşan bir durum olan rabdomiyolize veya siroz veya akut viral hepatit gibi bir karaciğer rahatsızlığına işaret edebilir.

        • 8

          KIRMIZI VEYA PEMBE İDRAR

          Son zamanlarda daha fazla yaban mersini veya pancar yediyseniz idrarınızın rengi değişmiş olabilir. Ancak durum bu değilse idrarınızda kan görüyor olabilirsiniz. Bu kanın sebebi; böbrek taşı, idrar yolu yaralanması veya bozukluğu, tümör veya başka bir durum olabilir o yüzden kan görülürse mutlaka doktora gidilmelidir.

        • 9

          Ayrıca doktor Palese, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu veya böbrek taşı gibi idrar yollarında sorun yaşayan kişilerin, idrarlarında kan olup olmadığını yakından takip etmelerini önerdi.

        • 10

          MAVİ VEYA YEŞİL İDRAR

          İronik olarak en korkutucu görünen idrar renginin zararsız bir açıklaması bulunuyor. Yediğiniz bir şeydeki boya veya antidepresanlar ve iltihap giderici ilaçlar gibi bazı ilaçlar, bazen idrarınızın mavi veya yeşil görünmesine neden olabilir.

        • 11

          Doktor Palese’a göre mavi veya yeşil idrar aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarının da sonucu olabilir. Bununla birlikte nadiren de olsa, mavi bez sendromu olarak da bilinen nadir görülen bir genetik bozukluk olan ailevi hiperkalsemi belirtisi olabilir.

        • 12

          NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİSİNİZ?

          Bazı durumlarda, anormal bir idrar rengi endişe kaynağı olabilir. İdrarınız şu şekildeyse bir sağlık uzmanına başvurmalısınız:

          - Kanlı (sadece bir kez olsa bile)

          - Berrak ve koyu kahverengi

          - Sürekli olarak anormal renkte ve nedenini açıklayamıyorsanız

          - Pembe, kırmızı veya dumanlı kahverengi (ve bu bir yiyecek veya ilacın sonucu değilse)

          Kaynak: Health, National Library of Medicine

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