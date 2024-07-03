NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİSİNİZ?

Bazı durumlarda, anormal bir idrar rengi endişe kaynağı olabilir. İdrarınız şu şekildeyse bir sağlık uzmanına başvurmalısınız:

- Kanlı (sadece bir kez olsa bile)

- Berrak ve koyu kahverengi

- Sürekli olarak anormal renkte ve nedenini açıklayamıyorsanız

- Pembe, kırmızı veya dumanlı kahverengi (ve bu bir yiyecek veya ilacın sonucu değilse)

Kaynak: Health, National Library of Medicine