Tam Sunak için işler daha kötü gidemez derken... Genel seçim arifesinde tartışmalı poz

Erken seçim kararı alan ve bugün yapılan seçimlerde 2010 yılından beri ülkeyi yöneten Muhafazakar Parti'nin lideri ve Başbakan olarak koltuğunu korumak isteyen Rishi Sunak, kampanyasının son gününde ITV'nin This Morning programına katılarak "İngiltere'nin en dövmeli annesinin" arkasında programa çıkmak için sırasını bekledi.

Başbakan'ın verdiği bu poz, ülkede tartışma yarattı.

Cildinin yüzde 95'inin dövmeli olması nedeniyle "İngiltere'nin en dövmeli annesi" unvanını kazanan Becky Holt ilk olarak programa çıkarken, Başbakan Rishi Sunak arkasındaki koltuğa oturarak Holt'u seyretti.

İngiltere'nin en dövmeli annesi, OK Magazine'e verdiği demeçte Başbakan'ın gerçekten hoş ve çok kibar olduğunu söyledi.

İngiltere'nin en dövmeli annesinin ardından programa konuk olan Sunak, uzun bir kampanya maratonunun ardından 'kendini iyi hissettiğini' söyledi.

Sunak, seçimleri Kuzey Yorkshire'daki seçim bölgesinde takip edeceğini söylerken, genelde en sevdiği yemeğin sandviç olduğunu açıkladı. "Ben büyük bir sandviç insanıyım".

"Gülünç ve şaşırtıcı!"

Muhafazakar Parti lideri Başbakan Sunak'ın bu programa çıkarak kötü giden seçim kampanyasını tamamen bitirdiği yorumları yapılıyor.

Independent yazarı Ryan Coogan, şu yorumu yapıyor:

"Görünüşe göre her gün Başbakan'dan yepyeni bir gaf ya da garip bir an dinliyoruz, her biri bir öncekinden daha gülünç ve şaşırtıcı.