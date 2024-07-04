İngiltere sandık başında: 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erecek mi?
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, 4 Temmuz tarihi için erken seçim kararı almasının ardından bugün milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Son yapılan anketler, ülkedeki 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarının sonuna işaret ederken, İşçi Partisi'nin yüzde 37'nin altına düşmediğini ve açık ara zafere koştuğunu gösteriyor
İngiltere'de oy kullanmak için kayıt yaptıran yaklaşık 50 milyon seçmen, bugün ülkeyi 5 yıllığına yönetecek hükümeti ve meclisi seçmek için sandık başına gidiyor.
Ülke genelinde sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi akşam 22.00'de sona erecek. Geçerli kimlik kartları ile sandıklara gidecek seçmenler, evlerine gönderilen oy pusulalarında seçtikleri adayı işaretleyerek sandıklara atacak.
Seçim akşamı, sandıklardaki oylarla birlikte, postayla kullanılan oylar ve seçimini vekaletle yapanların pusulaları da sayılmaya başlanacak.
Sonuçların 5 Temmuz Cuma öğlen saatlerinde kesinleşmesi beklenirken, seçimi önde tamamlayan partinin lideri Kral 3. Charles'tan kabineyi kurma yetkisi alacak.
14 YILLIK MUHAFAZAKAR PARTİ İKTİDARI BİTECEK Mİ?
İngiltere'deki anketler ise açık ara farkla İşçi Partisi'nin seçimi kazanacağını gösteriyor. Ülkede 20 Haziran'dan bu yana yapılan anketlerde İşçi Partisi'nin yüzde 37 ile 42 arası, Muhafazakar Parti'nin ise en yüksek yüzde 25, en düşük ise yüzde 15 oy alacağı öngörülüyor.
Bu durum, İşçi Partisi'nin 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda tek başına iktidar olması için gereken sandalyenin çok üzerinde, yaklaşık 430 milletvekiliyle temsil edileceği sonucuna işaret ediyor.
Anketlere göre, İngiltere'yi 14 yıldır yöneten Muhafazakar Parti ise bir önceki seçimde kazandığı 365 sandalyenin çok altında kalarak 100'lere kadar geriliyor.
PARTİLER NE VADEDİYOR?
Ülkede seçimin favorisi görünen İşçi Partisi, öne çıkan 10 vaadiyle halkın oyunu istiyor. Bunların başında, ülkede yıllardır çözülemeyen hastanelerdeki muayene sırası konusu geliyor.
İşçi Partisi, iktidar olması halinde her yıl 2 milyon yeni hastane randevusu oluşturabilecek imkan sağlamayı vadediyor. Bunu da yeni sağlık çalışanları istihdam ederek, maaş ve fazla mesai ücretlerini artırarak gerçekleştireceğini anlatıyor.
Partinin bir diğer vaadi ise düzensiz göçün önüne geçip İngiltere'de bulunan düzensiz göçmenleri güvenli ülkelere yollamak.
PARTİLER NE VADEDİYOR?İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
Asgari ücreti artırmak, ulaşım ücretlerini düşürmek ve okullarda ücretsiz yemek vermek gibi ekonomiye yönelik vaatleri bulunan İşçi Partisi, hem ekonomik hem de siyasi istikrarı sağlama sözü veriyor.
Muhafazakar Parti ise dünyanın daha güvensiz hale geldiğini belirterek, İngiltere için güvenlik vadediyor. Daha güçlü ordu, daha güvenli sokaklar ve sıfır düzensiz göç için projeler üreten Muhafazakarlar, ücretsiz çocuk bakımı ve kreş gibi sözlerle ailelerin oylarını hedefliyor.
Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti, 14 yılda ekonomi, sağlık, göç ve eğitim gibi alanlarda atılan adımların devam edeceğini, enflasyonun ve vergilerin düşeceğini kaydediyor.
ADAYLAR KİMLER?Keir Starmer
44 yaşındaki Başbakan Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin lideri. Sunak İngiltere'de başbakan olan ilk Hint kökenli kişi.
İşçi Partisi'nin lideri ise 61 yaşındaki Keir Starmer. Starmer, Jeremy Corbyn'in ardından 2020 yılında partinin lideri olarak seçildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.