İngiltere sandık başında: 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erecek mi?

İngiltere'de oy kullanmak için kayıt yaptıran yaklaşık 50 milyon seçmen, bugün ülkeyi 5 yıllığına yönetecek hükümeti ve meclisi seçmek için sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi akşam 22.00'de sona erecek. Geçerli kimlik kartları ile sandıklara gidecek seçmenler, evlerine gönderilen oy pusulalarında seçtikleri adayı işaretleyerek sandıklara atacak.

Seçim akşamı, sandıklardaki oylarla birlikte, postayla kullanılan oylar ve seçimini vekaletle yapanların pusulaları da sayılmaya başlanacak.

Sonuçların 5 Temmuz Cuma öğlen saatlerinde kesinleşmesi beklenirken, seçimi önde tamamlayan partinin lideri Kral 3. Charles'tan kabineyi kurma yetkisi alacak.

14 YILLIK MUHAFAZAKAR PARTİ İKTİDARI BİTECEK Mİ?

İngiltere'deki anketler ise açık ara farkla İşçi Partisi'nin seçimi kazanacağını gösteriyor. Ülkede 20 Haziran'dan bu yana yapılan anketlerde İşçi Partisi'nin yüzde 37 ile 42 arası, Muhafazakar Parti'nin ise en yüksek yüzde 25, en düşük ise yüzde 15 oy alacağı öngörülüyor.

Bu durum, İşçi Partisi'nin 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda tek başına iktidar olması için gereken sandalyenin çok üzerinde, yaklaşık 430 milletvekiliyle temsil edileceği sonucuna işaret ediyor.

Anketlere göre, İngiltere'yi 14 yıldır yöneten Muhafazakar Parti ise bir önceki seçimde kazandığı 365 sandalyenin çok altında kalarak 100'lere kadar geriliyor.