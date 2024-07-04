Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere sandık başında: 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erecek mi? | Dış Haberler

        İngiltere sandık başında: 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erecek mi?

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, 4 Temmuz tarihi için erken seçim kararı almasının ardından bugün milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Son yapılan anketler, ülkedeki 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarının sonuna işaret ederken, İşçi Partisi'nin yüzde 37'nin altına düşmediğini ve açık ara zafere koştuğunu gösteriyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 08:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere sandık başında
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiltere'de oy kullanmak için kayıt yaptıran yaklaşık 50 milyon seçmen, bugün ülkeyi 5 yıllığına yönetecek hükümeti ve meclisi seçmek için sandık başına gidiyor.

        Ülke genelinde sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi akşam 22.00'de sona erecek. Geçerli kimlik kartları ile sandıklara gidecek seçmenler, evlerine gönderilen oy pusulalarında seçtikleri adayı işaretleyerek sandıklara atacak.

        Seçim akşamı, sandıklardaki oylarla birlikte, postayla kullanılan oylar ve seçimini vekaletle yapanların pusulaları da sayılmaya başlanacak.

        Sonuçların 5 Temmuz Cuma öğlen saatlerinde kesinleşmesi beklenirken, seçimi önde tamamlayan partinin lideri Kral 3. Charles'tan kabineyi kurma yetkisi alacak.

        REKLAM

        14 YILLIK MUHAFAZAKAR PARTİ İKTİDARI BİTECEK Mİ?

        İngiltere'deki anketler ise açık ara farkla İşçi Partisi'nin seçimi kazanacağını gösteriyor. Ülkede 20 Haziran'dan bu yana yapılan anketlerde İşçi Partisi'nin yüzde 37 ile 42 arası, Muhafazakar Parti'nin ise en yüksek yüzde 25, en düşük ise yüzde 15 oy alacağı öngörülüyor.

        Bu durum, İşçi Partisi'nin 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda tek başına iktidar olması için gereken sandalyenin çok üzerinde, yaklaşık 430 milletvekiliyle temsil edileceği sonucuna işaret ediyor.

        Anketlere göre, İngiltere'yi 14 yıldır yöneten Muhafazakar Parti ise bir önceki seçimde kazandığı 365 sandalyenin çok altında kalarak 100'lere kadar geriliyor.

        PARTİLER NE VADEDİYOR?

        Ülkede seçimin favorisi görünen İşçi Partisi, öne çıkan 10 vaadiyle halkın oyunu istiyor. Bunların başında, ülkede yıllardır çözülemeyen hastanelerdeki muayene sırası konusu geliyor.

        REKLAM

        İşçi Partisi, iktidar olması halinde her yıl 2 milyon yeni hastane randevusu oluşturabilecek imkan sağlamayı vadediyor. Bunu da yeni sağlık çalışanları istihdam ederek, maaş ve fazla mesai ücretlerini artırarak gerçekleştireceğini anlatıyor.

        Partinin bir diğer vaadi ise düzensiz göçün önüne geçip İngiltere'de bulunan düzensiz göçmenleri güvenli ülkelere yollamak.

        PARTİLER NE VADEDİYOR?

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

        Asgari ücreti artırmak, ulaşım ücretlerini düşürmek ve okullarda ücretsiz yemek vermek gibi ekonomiye yönelik vaatleri bulunan İşçi Partisi, hem ekonomik hem de siyasi istikrarı sağlama sözü veriyor.

        Muhafazakar Parti ise dünyanın daha güvensiz hale geldiğini belirterek, İngiltere için güvenlik vadediyor. Daha güçlü ordu, daha güvenli sokaklar ve sıfır düzensiz göç için projeler üreten Muhafazakarlar, ücretsiz çocuk bakımı ve kreş gibi sözlerle ailelerin oylarını hedefliyor.

        Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti, 14 yılda ekonomi, sağlık, göç ve eğitim gibi alanlarda atılan adımların devam edeceğini, enflasyonun ve vergilerin düşeceğini kaydediyor.

        REKLAM

        ADAYLAR KİMLER?

        Keir Starmer
        Keir Starmer

        44 yaşındaki Başbakan Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin lideri. Sunak İngiltere'de başbakan olan ilk Hint kökenli kişi.

        İşçi Partisi'nin lideri ise 61 yaşındaki Keir Starmer. Starmer, Jeremy Corbyn'in ardından 2020 yılında partinin lideri olarak seçildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İngiltere
        #seçim
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        "Nez ve ben masumuz"
        "Nez ve ben masumuz"
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        Hastane inşaatında yangın
        Hastane inşaatında yangın
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Habertürk Anasayfa