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        Beşiktaş'a sürpriz stoper: Ardian Ismajli

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Rafa Silva ve Paulista transferlerini bitiren siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:48
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          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

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          Rafa Silva ve Paulista gibi ses getiren transferlere imza atan siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.

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          Di Marzio'nun haberine göre; Siyah beyazlı takım, Empoli forması giyen 27 yaşındaki stoper Ardian Ismajli ile ilgileniyor.

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          Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atacağı belirtildi.

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          Kariyerinde Hajduk Split ve Spezia formaları da giyen Ismajli'nin İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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