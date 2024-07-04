Merih Demiral'ın iniş çıkışlı kariyer öyküsü: En pahalı Türk futbolcu!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenip çeyrek finale yükselirken, futbolcular da birçok ilke imza attı. Gecenin yıldızı ise şüphesiz Merih Demiral'dı...

Avusturya karşısında 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, hakemin son düdüğüyle birlikte kendilerini saha zeminine bırakırken milyonlar da ekran başında adeta çıldırmıştı.

Merih Demiral'ın kariyeri hep bugünkü gibi görkemli değildi. 13 yaşında kapısından girdiği Fenerbahçe'nin altyapısında yıllarca top koşturan Merih için dönüm noktası 18 yaşında verdiği karar oldu.

Merih Demiral aynı zamanda 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile oynanan karşılaşmada 2 gol atan Nihat Kahveci'yi de yakalayarak, milli formayla Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta 2 gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.

Portekiz üçüncü lig ekiplerinden Alcanenense ile anlaşan Merih daha sonra Sporting'e transfer olurken 2018'de ise diğer bir kırılma noktasını yaşadı. Yurda dönüş kararı alan Merih'in yeni adresi Alanyaspor oldu.

Yarım sezonda lige damga vuran ve Avrupa'nın hatırı sayılır kulüplerinin ilgisini toplayan Merih'in Türkiye macerası sadece altı ay sürdü ve Sassuolo'ya yani Serie A'ya transfer oldu.

İTALYA'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Alanyaspor'da yakaladığı çıkışı İtalya'da da devam ettiren Merih yaklaşık sekiz ay sonra bir transfer daha gerçekleştirdi. Juventus'un 18 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi göze aldığı 21 yaşındaki futbolcu, Chiellini'yi izleyerek büyüdüğünü ve onunla birlikte forma giyme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu ifade ederken siyah-beyazlı formayı üç kez terletti.