Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar; kızıyla değil, Miray İpekler'in şikâyetiyle ilgili
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Son dönemde kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bu karar; kızıyla değil, Miray İpekler ile ilgili...
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Miray İpekler, Deniz Akkaya'nın kendisine hakaret ettiği, ayrıca bir televizyon programında tehdit edici paylaşımlarda bulunduğunu söyleyerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
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YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Miray İpekler'in şikâyeti üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tebligatlara rağmen ifade vermek için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmeyen Deniz Akkaya hakkında savcılık, yakalama kararı talep etti.
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