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        Haberler Magazin Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar; kızıyla değil, Miray İpekler'in şikâyetiyle ilgili

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:09
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        • 1

          Son dönemde kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
          Bu karar; kızıyla değil, Miray İpekler ile ilgili...

        • 2

          Miray İpekler, Deniz Akkaya'nın kendisine hakaret ettiği, ayrıca bir televizyon programında tehdit edici paylaşımlarda bulunduğunu söyleyerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

        • 3

          YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

          Miray İpekler'in şikâyeti üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tebligatlara rağmen ifade vermek için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmeyen Deniz Akkaya hakkında savcılık, yakalama kararı talep etti.

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