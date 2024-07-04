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        Haberler Gündem Güncel Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu | Son dakika haberleri

        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu

        Manisa'da yaşayan 23 yaşındaki Adem Atlı Ata'nın 140 bin TL'ye satın aldığı otomobil başını yaktı. "Change" araç olduğu tespit edilen otomobile el konulurken genç adam hem aracından hem de parasından oldu. Olayın ortaya çıkması sonrası çalıştığı fabrika tarafından da işine son verilen Ata, "Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürebilmek ve ihtiyacım olduğu için tüm birikimimi verip bu otomobili almıştım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:39
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        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Adem Atlı Ata, geçen yıl ekim ayında, otomobil almaya karar verdi.

        İnternetten gördüğü Şahin marka 94 model otomobilin sahibi Ç.K. ile iletişime geçen Ata, 2 Ekim'de beğendiği aracı noter satışıyla 140 bin TL ödeyip satın aldı.

        "ARAÇ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR ALAN BİR ARACIN ŞASİ VE PLAKASIYLA DEĞİŞTİRİLMİŞ"

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        Ata, gerçeği polisin, çalıştığı kalıp fabrikasına gelmesiyle öğrendi. Polisler, Ata'ya 7 Kasım'da Manisa Çevre Yolu'nda mobese kameralarına yakalandığını, otomobilinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir aracın şasi numarası ve plakasıyla değiştirildiğini söyledi.

        HEM OTOMOBİL VE PARASINDAN HEM DE İŞİNDEN OLDU

        Emniyete götürülen Adem Atlı Ata, otomobili satın aldığına dair belgeleri sunmasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Otomobiline, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyulan Ata, hem otomobilinden hem de parasından olurken, olayın yaşanmasının ardından da çalıştığı fabrika tarafından işine son verildi.

        "BÜTÜN BİRİKİMİMİ BU ARACA VERMİŞTİM"

        Adem Atlı Ata yaşadıklarını anlatarak, "Otomobili sosyal medyada gördüm. Gidip sahibiyle yüz yüze görüştüm. Daha sonra aracı sanayiye götürdük. 3-4 bin lira arasında bir masrafının olduğunu söylediler. Daha sonra başka bir ustaya götürdük. O da aynı şeyleri söyleyince otomobili notere giderek almaya karar verdim. Otomobili Ç.K.'den satın aldım. 7 Kasım'da çocuğumu hastaneye götürürken Manisa Çevre Yolu'nda mobese kameralarına yakalanmışım. Polisler iş yerime gelerek, aracın çalıntı olduğunu söylediler, otomobili de aldılar. Hem paramdan hem otomobilimden hem de işimden oldum. Mağdurum. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını ve paramı geri almak istiyorum. Bütün birikimimi bu otomobile vermiştim. Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürmek için, ihtiyacım olduğu için otomobili almıştım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emniyet yetkililerinin bir an önce olayı çözüme kavuşturmasını istiyorum" diye konuştu.

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        #otomobil
        #change araç
        #dolandırıcılık
        #Manisa
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