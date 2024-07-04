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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahtiyar Bahar 32 yaşında ölmüştü! Fit vücut uğruna ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm! Ön rapor çıktı!

        Muğla'da, sokakta ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu 32 yaşındaki Bahtiyar Bahar'ın, polis tarafından hazırlanan olay araştırma raporunda, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtilerek, "Ölüm olayının muhtemelen aldığı ilaçlardan kaynaklandığı kanaati oluşmuştur" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 07:16 Güncelleme: 04.07.2024 - 07:26
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        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
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        Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde, 29 Haziran günü yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede vücut geliştirme sporcusu olan Bahtiyar Bahar'ın (32) hayatını kaybettiğini tespit etti.

        ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLANDI

        Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahar'ın ölümüyle ilgili olay araştırma raporu hazırladı.

        LOKAL İNSÜLİN VE TAKVİYE EDİCİ MADDELER

        Raporda, Bahar'ın vücut geliştirme sporu yaptığı, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtildi.

        4 AY ÖNCE DE TEDAVİ GÖRMÜŞ

        Bahar'ın husumetli olduğu birinin bulunmadığı, işine gidip geldiği ve rutin bir hayatının olduğu da raporda ifade edilerek, 3-4 ay önce yine lokal insülinden kaynaklı hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekildi.

        VÜCUTTA DARP VE CEBİR İZİ YOK

        Bahtiyar Bahar'ın vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi olmadığı da kaydedilen raporda, "Ölüm olayının alınan ilaçlardan kaynaklandığı kanaatinin oluşmuştur" denildi.

        Genç sporcu evinin önünde ölü bulundu!
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