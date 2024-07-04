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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım'dan FIFA dünya sıralamasında dev yükseliş! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'dan FIFA dünya sıralamasında dev yükseliş!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında büyük bir yükselişe imza atarak 14 sıra birden tırmandı. İşte ay-yıldızlıların FIFA dünya sıralamasındaki yeri ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:47
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        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyerk finale kalarak ülkemizi gururlandıran A Milli Futbol Takımımız, Avrupa şampiyonlarında tarihinin en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.

        • 2

          Grupta ve son 16'da oynadığı toplam 4 maçın 3'ünü kazanan ay-yıldızlıların bu başarısı FIFA milli takımlar sıralamasına da yansıdı.

        • 3

          14 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

          Son olarak Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan Türkiye, dünya sıralamasında 14 basamak birden tırmandı.

        • 4

          EURO 2024'e dünya 40'ıncısı olarak başlayan A Milliler, 26'ncı sıraya kadar yükseldi.

        • 5

          4 MAÇ SONUNDA 39 PUAN TOPLADI

          Gürcistan maçından 12 puan, Çekya galibiyetinden 17 puan elde eden kırmızı-beyazlılar, Portekiz mağlubiyetiyle 10 puan kaybetti.

        • 6

          Son 16 turundaki Avusturya galibiyetinden ise 20 puan daha alan Milliler, böylece EURO 2024'te çeyrek finale kadar 39 puan topladı.

        • 7

          Türkiye 3-1 Gürcistan +12 puan (Grup maçı)

          Türkiye 0-3 Portekiz -10 puan (Grup maçı)

          Türkiye 2-1 Çekya +17 puan (Grup maçı)

          Türkiye 2-1 Avusturya +20 puan (Son 16)

        • 8

          FIFA, dünya sıralamasını resmi olarak EURO 2024 ve Copa America'nın ardından açıklayacak.

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