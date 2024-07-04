Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hakimlikte ifade veren 5 şüpheliden katil zanlısı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S. ile onlara kaçışında yardım ettiği iddia edilen Gökhan E. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.