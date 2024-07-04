Justin Timberlake'in sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
Geçen ay alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştürülerek satışa çıkarıldı
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Geçen ay New York'ta kırmızı ışıkta geçtiği için polis tarafından durdurulan Justin Timberlake, alkollü araç kullanma suçlamasıyla tutuklanmıştı. 43 yaşındaki ünlü şarkıcının polis merkezinde çekilen sabıka fotoğrafı ABD'nin Hampton şehrinde sanat eserine dönüştürüldü.
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Sanatçı Godfrey Lohman'ın birkaç farklı renkte oluşturduğu eserler Romany Kramoris Galerisi'nde sergileniyor. Eserlerin fotoğraflarını çekmek isteyenlerin aralıksız kuyruklar oluşturduğu belirtildi.
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Galeri sahibi Romany Kramoris, sanatçı Godfrey Lohman sınırlı sayıda üretilen parçaları galeriye getirdiğinde verdiği tepkiyi anlatırken, “Tepkim 'Aman Tanrım! Bu harika! Gerçekten harika!' şeklinde oldu" dedi.
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Eserlerin birkaçının 520 dolara satıldığı galeride daha fazla satış beklentisi var.