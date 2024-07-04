Vincenzo Montella İtalyan basınına konuştu: Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!

FATİH TERİM YORUMU

A Millî Takımımız ile belli başarılar elde etmiş teknik adamlar Fatih Terim ve Şenol Güneş'le kıyaslandığı anımsatılan Montella, "On yıllardır Türk futbol tarihine adını yazdırmış isimlerle anılmak beni gururlandırıyor. Fatih Terim ile iyi bir hukukumuz var, karşılıklı saygı var. Birkaç ay önce görüştük. O, Adanalı ki ben de orada çalıştım. O, Fiorentina'da görev yaptı, sonra ben de. Aynı şekilde Milan ve Türk Millî Takımı da ondan sonra görev yaptığım takımlar. Kesişmeler kaderimiz." şeklinde konuştu.