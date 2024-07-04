Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası TFF'den Merih Demiral'ın ceza aldığı iddialarına yalanlama! - Futbol Haberleri

        TFF'den Merih Demiral'ın ceza aldığı iddialarına yalanlama!

        Alman basınından Bild'in in haberine göre UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Ardından TFF'den resmi bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, "Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi" şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 21:57 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA tarafından soruşturma açılan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

        Merih Demiral'a soruşturma
        Haberi Görüntüle

        Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, UEFA tarafından 2 maç men cezası aldı.

        Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyeceği ve Merih Demiral'ı cezalandıracağı belirtildi.

        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Haberi Görüntüle

        TFF'DEN YALANLAMA GELDİ!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        En pahalı Türk futbolcu!
        Haberi Görüntüle

        TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DA YALANLAMA

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, 'UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.” iddiası doğru değildir. UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır" denildi.

        REKLAM

        NELER YAŞANDI?

        EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takım'da 2 gol atan Merih Demiral bozkurt işareti yapmıştı.

        SORUŞTURMA AÇILDI

        UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        İlklerin adamı Montella!
        İlklerin adamı Montella!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Karısını ve 2 çocuğunu yaraladı
        Karısını ve 2 çocuğunu yaraladı
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Habertürk Anasayfa