TFF'den Merih Demiral'ın ceza aldığı iddialarına yalanlama!

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UEFA tarafından soruşturma açılan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, UEFA tarafından 2 maç men cezası aldı.

Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyeceği ve Merih Demiral'ı cezalandıracağı belirtildi.

TFF'DEN YALANLAMA GELDİ! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. En pahalı Türk futbolcu! Haberi Görüntüle TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi. İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DA YALANLAMA İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, 'UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.” iddiası doğru değildir. UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır" denildi. REKLAM NELER YAŞANDI? EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takım'da 2 gol atan Merih Demiral bozkurt işareti yapmıştı.

SORUŞTURMA AÇILDI UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.