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        Haberler Dünya The Economist, yaşı tartışılan ABD Başkanı Biden'ı hedef aldı: "Böyle ülke yönetilmez" | Dış Haberler

        The Economist, yaşı tartışılan ABD Başkanı Biden'ı hedef aldı: "Böyle ülke yönetilmez"

        ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump'la katıldığı canlı yayın tartışmasının ardından performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Biden'ı manşetine taşıyan The Economist dergisi de Biden'ın seçim yarışından çekilmesi gerektiğini savundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.07.2024 - 20:59 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:15
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        The Economist, Biden'ı hedef aldı
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        ABD’nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Joe Biden’ın durumu tartışılmaya devam ediyor.

        Birleşik Krallık merkezli haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi The Economist, 81 yaşındaki Biden’la ilgili tartışmaları kapağına taşırken ABD Başkanı’nı seçim yarışından çekilmeye davet etti.

        Ünlü derginin kapağında, “Böyle ülke yönetilmez” ifadesi kullanılırken üzerinde başkanlık forsu olan bir hasta yürütecine yer verildi.

        The Economis’in konuyla ilgili yazısına “Biden neden çekilmeli?” başlığı atıldı. Yazıda “ABD Başkanı ve partisi, kendilerini demokrasinin kurtarıcıları olarak lanse ediyor. Eylemleriyse tam tersini gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

        CANLI YAYIN TARTIŞMASI

        ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

        Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

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        #ABD
        #joe biden
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