The Economist, yaşı tartışılan ABD Başkanı Biden'ı hedef aldı: "Böyle ülke yönetilmez"

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ABD’nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Joe Biden’ın durumu tartışılmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık merkezli haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi The Economist, 81 yaşındaki Biden’la ilgili tartışmaları kapağına taşırken ABD Başkanı’nı seçim yarışından çekilmeye davet etti.

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/RijgS4gDI2 pic.twitter.com/NcsrEVPwdx — The Economist (@TheEconomist) July 4, 2024

Ünlü derginin kapağında, “Böyle ülke yönetilmez” ifadesi kullanılırken üzerinde başkanlık forsu olan bir hasta yürütecine yer verildi.

The Economis’in konuyla ilgili yazısına “Biden neden çekilmeli?” başlığı atıldı. Yazıda “ABD Başkanı ve partisi, kendilerini demokrasinin kurtarıcıları olarak lanse ediyor. Eylemleriyse tam tersini gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

CANLI YAYIN TARTIŞMASI ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı. Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.