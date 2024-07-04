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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı!

        Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunda kullanacağı formaları tanıttı. Formaların fiyatları da belli oldu. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 18:04 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:13
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        • 1

          Galatasaray'ın 2024/2025 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

        • 2

          Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda formaların satışa sunulduğu belirtildi.

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          Galatasaray'da yeni sezon formalarının lansmanı, bu akşam Galatasaray Adası'nda gerçekleşecek.

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          Formalar 2999 liradan satışa çıkarken taraftara özel versiyonları için de 1499 TL'lik fiyat belirlendi.

        • 5

          Birinci forma

        • 6

          İkinci forma

        • 7

          Üçüncü forma

        • 8

          Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi de yeni sezon formasını giydi.

        • 9
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