Eski sevgilisini ezmek istedi, uçuruma düştü
Nevşehir'de eski sevgilisinin ve arkadaşının üzerine kamyon süren bir kişi uçuruma düştü, aracından inerek kayıplara karıştı
- 1
Nevşehir'de arkadaşı ile yol kenarında oturan eski sevgilisinin üzerine kamyonetini sürdüğü iddia edilen kişi uçuruma düşen aracını terk edip kaçtı.
- 2
İddiaya göre, Nevşehir Kalesi yakınlarında kenti yüksekten gören yol kenarına otomobilini park eden kimliği öğrenilemeyen kadın, beraberindeki kadın arkadaşıyla aracının yanına kurdukları kamp sandalyesinde oturmaya başladı.
- 3
Bir süre sonra kamyonetiyle alana gelen H.T, iki kadının üzerine aracını sürdü.
-
- 4
H.T. kullandığı kamyonetle eski sevgilisine ait otomobile çarptı, daha sonra kamyonet uçuruma savruldu.
- 5
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
- 6
Yapılan incelemede H.T'nin kamyoneti terk ederek olay yerinden kaçtığı belirlendi.
-
- 7
Uçurum kenarında kalan aracın risk oluşturmaması için Nevşehir Kalesi'ne çıkan yol bir süre trafiğe kapatıldı.
- 8
Ekiplerin çalışmasıyla kamyonet bulunduğu yerden çıkarılırken, şüpheli H.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- 9
-
- 10
- 11