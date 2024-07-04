Süper model Izabel Goulart ile Kevin Trapp Mikonos tatilinde
Brezilyalı süper model Izabel Goulart ile Alman kaleci Kevin Trapp, Mikonos tatilinde görüntülendi
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Brezilyalı süper model Izabel Goulart, hemen her yıl yaz tatilini Yunan adası Mikonos'ta geçiriyor. Bu yaz da Goulart için farklı olmadı.
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39 yaşındaki ünlü model, 33 yaşındaki nişanlısı Alman futbolcu Kevin Trapp ile Mikonos'ta tatil yapıyor.
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İkili, yatta tatil yaparken görüntülendi. Goulart ve Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt'un kalecisi Trapp, önce suya daldı, ardından birlikte duş aldı.
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Duş alırken eğlenen ikili, birbirlerine su da fışkırttı.
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Kahkahalar atarak duş alan ünlü çift, zaman zaman birbirlerine aşk dolu öpücükler de kondurmayı ihmal etmedi.
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Temmuz 2018'de nişanlanan çift, geçen yıl da Mikonos'ta aynı tarihlerde görüntülenmişti.
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