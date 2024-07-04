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        Haberler Gündem Güncel Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı

        Diyarbakır'da bir grup insan yürüyen merdivende yığılınca sistem durdu. Merdivenin bir anda durması nedeniyle insanlar üst üste yığıldı. Kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 22:35 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:56
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        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
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        Diyarbakır'da hacıları karşılamak için gelenlerin havalimanında oluşturduğu yoğunluk nedeniyle fazla yüke dayanamayan yürüyen merdiven durunca, üstündekiler birbirlerinin üzerine düştü. Olayda 1'i hamile 3 kişi hafif yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’nda meydana geldi. Hacıları karşılamak için havalimanına gelenler yoğunluk oluşturunca yürüyen merdivenlerden biri yüke dayanamayarak durdu.

        ZİNCİRLEME MERDİVEN KAZASI

        Merdivenin durmasıyla dengesini kaybedenler zincirleme olarak birbirlerinin üzerine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişi ayağındaki zedelenme nedeniyle, 1 hamile kadın da tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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