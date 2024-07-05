Kurşunların ortasında kaldı, hayatını kaybetti

Faruk P.'nin de karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Bu sırada alış- verişini bitirip, marketten çıkan Hasan İplikçi, çatışmanın ortasında kaldı. Çatışmada İplikçi vücudunun çeşitli yerlerinden, evinin balkonunda oturan Necla E. ise elinden yaralandı. Silahlı kavganın tarafları olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.