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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kurşunların ortasında kaldı, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kurşunların ortasında kaldı, hayatını kaybetti

        Adana'da marketten çıkan bir kişi, iki kişinin kurşunları arasında kalarak yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 01:07 Güncelleme: 05.07.2024 - 01:20
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          Adana'da alışveriş sonrası marketten çıkan Hasan İplikçi, caddede iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

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          Kurşunların isabet ettiği İplikçi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çatışma sırasında evinin balkonunda oturan Necla E. ise elinden yaralandı.

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          Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Şehit Ahmet- Mehmet Oruç Caddesi'nde meydana geldi. Kamuran P., iddiaya göre, motosikletle yaklaştığı husumetlisi Faruk P.'ye cadde ortasında tabancayla ateş açtı.

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          Faruk P.'nin de karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Bu sırada alış- verişini bitirip, marketten çıkan Hasan İplikçi, çatışmanın ortasında kaldı. Çatışmada İplikçi vücudunun çeşitli yerlerinden, evinin balkonunda oturan Necla E. ise elinden yaralandı. Silahlı kavganın tarafları olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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          Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İplikçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Necla E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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          Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Kamuran P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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