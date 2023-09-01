Tokat'ta ahşap ev çöktü: 1 yaralı

REKLAM advertisement1

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Mustafa Karatepe (43) yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Akça köyünde meydana geldi. Mustafa Karatepe’nin yalnız yaşadığı tek katlı ahşap ev, büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde olan Karatepe, evin çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralandı.

Köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla Mustafa Karatepe enkaz altından çıkarılarak, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karatepe'nin komşusu Kenan Paslı (39) ses duyduklarını, evde birileri var mı diye koştuklarını, Karatepe’yi enkazdan çıkardıklarını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.