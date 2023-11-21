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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta 2 kardeşe av tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Tokat'ta 2 kardeşe av tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet bulunan kişilerin tartışması kanlı bitti. Beldenin farklı noktalarında av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 01:51 Güncelleme: 21.11.2023 - 02:05
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        Tokat'ta 2 kardeşe av tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        2 KARDEŞİ FARKLI BÖLGELERDE VURDU

        Alınan bilgiye göre, Üzümören beldesinde Furkan G. (23), hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes (38) ve Şaban Y. (35) kardeşleri beldenin farklı iki noktasında av tüfeğiyle vurdu.

        AĞIR YARALANAN KİŞİ KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre, ağır yaralı Şaban Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri, beldede ve Pazar Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay sonrası kaçan Furkan G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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