Kavşak düzenlemeleri ve sistem noktalarının artırılmasıyla trafiğin daha da rahatlayacağını kaydeden Başkan Yazıcıoğlu, 3 farklı kavşağın uzaktan müdahale edilebilir duruma getirildiğini ve Trafik Kontrol Merkezi'nin oluşturulmakta olduğunu belirterek, "Kavşak düzenlemelerimiz, sistem montajlarımız ve trafik kontrol merkezimiz ile sahaya yavaş yavaş indik. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Kavşak düzenlemelerimizi ve sistem noktalarımızı artırdıkça trafik daha da rahatlayacak. Vatandaşlarımız, trafik probleminin azaldığını belirgin şekilde görecekler. Trafik Kontrol Merkezi'nde yetkili arkadaşlarımız tarafından toplam 21 kavşakta anlık izlemeler yapılacak. Bunun ilk sinyallerini Yeşil Dalga noktasında bulunan kavşaklarımızda uygulamaya başlıyoruz. Alternatif yollar için de çalısmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik problemini yönetecek, trafiği en asgari seviyeye indireceğiz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde hedeflerine ulaşması için ciddi anlamda adımlar atıyoruz. inşallah birkaç ay içerisinde vatandaşlarımız bunu daha belirgin bir şekilde hissedecekler. Kentimize hayırlı olsun" diye konuştu.