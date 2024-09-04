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        Haberler Dünya Son dakika haberi Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti | Dış Haberler

        Son dakika haberi Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Ukrayna Meclis Başkanı'na istifa dilekçesini sundu. Kuleba'nın istifa kararı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kabinede değişiklik mesajı vermesinin ardından geldi. Kuleba'nın dışında iki başbakan yardımcısı ve üç bakan da istifa etti

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 04.09.2024 - 08:47 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:22
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        Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
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        24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Dmitry Kuleba istifa etti. Kuleba'nın yanı sıra iki başbakan yardımcısı ve üç bakan da istifa etti.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, istifa dilekçesini Ukrayna Meclis Başkanı'na sundu. Kuleba'nın ve diğer bakanların istifa kararı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kabinede değişiklik mesajı vermesinin ardından geldi.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın yanı sıra Başbakan Yardımcıları İrina Vereşçuk ve Olha Stefanişina ile Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyşin ve Adalet Bakanı Denis Malyuşka ile Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets de istifa etti.

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        ZELENSKIY'DEN DEĞİŞİKLİK MESAJI

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dün akşam yaptığı açıklamada, hükümeti güçlendirmek için değişiklikler yapılacağını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Sonbahar Ukrayna için son derece önemli olacak. Ve devlet kurumlarımız Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçları elde edebileceği şekilde kurulmalı. Hükümette bazı alanları güçlendirmeliyiz ve değişiklik kararları hazırlandı."

        Kuleba, 2020 yılından bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

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