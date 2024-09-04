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        Theo James İstanbul'da görüldü

        İngiliz oyuncu Theo James'in Türkiye'yi ziyaret ederek İstanbul'da gezdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:07
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          'Uyumsuz' serisini 39 yaşındaki yıldız oyuncusu Theo James, Türkiye'yi ziyaret etti. James'in, İstanbul'da Galata Kulesi çevresinde gezdiği görüldü.

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          İngiliz oyuncu İstanbul ziyareti, Türk hayranlarıyla çekilen fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıktı.

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          James'in sosyal medyada yayılan fotoğraflarının ardından Türkiye'ye turistik bir gezi mi yoksa yeni bir proje kapsamında mı geldiği merak konusu oldu.

          Fotoğraflar: Shutterstock

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