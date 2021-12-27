Togg’da üretim hatlarının kurulumu başladı

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Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG, 27 Aralık 2019’da gerçekleştirdiği ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. 2022 sonunda Farasis ortaklığında Siro’yu kurduklarını belirten Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını, Türkiye’de hücre Ar-Ge’si yapacağının da altını çizdi. Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti.

"SÖZLERİMİZİ TUTTUK, YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ"

Togg’un Gemlik Tesisleri’nde, üretim hattı kurulumu çalışmaları başlamış olan gövde binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, planlar dahilinde yol aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Akıllı cihazımızı geliştirirken verdiğimiz her sözün arkasında durarak, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. ‘Yüzde 51 yerlilik oranı’ dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 51’i yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. ‘Marmara Bölgesi’nde üretim yapacağız’ dedik, Gemlik’i mobilitenin kalbi yaptık. ‘Akıllı cihazımız değil, üretimimiz de temiz olacak’ dedik, Avrupa’nın en temiz tesislerini kurduk. ‘Pandemiye rağmen gecikme olmaz’ dedik, tesislere başlama tarihimizde şaşma olmadı, planlarımız çerçevesinde ilerliyoruz. İstihdamı bölgemizden sağlayacağımızı belirtmiştik, yeni yılın ilk haftalarında sayıları 240’a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacımızı bölgemizden sağladık. ‘Yerlileştirme hedeflerimiz var, planlarımız hazır’ dedik, Ankara’da Teknoloji Araştırma Merkezimizi, Gebze’de prototip atölyemizi hayata geçirdik. ‘Fiziki testlere 2021 üçüncü çeyrekte başlayacağız’ dedik, başladık. 3 boyutlu modellerle simülasyonları tamamladık. Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini bitirdik. Şasi ve güç aktarma gibi geliştirme ve fonksiyon test prototiplerini Türkiye’de üreterek, test merkezlerine gönderdik. ‘Küresel oyuncu olacağız’ dedik, Stuttgart’ta Togg Europe’u kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık.

‘2022 sonunda bataryamız yerli olacak’ dedik, Farasis ortaklığında Siro’yu kurduk. Geçtiğimiz yıl tam bu zamanda, ‘2021 Ekim ayında ekipman kurulumuna başlayacağız’ dedik, başladık. Hızlı ve yaygın alt yapı oluşumuna destek için Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık.”

"SİRO BÖLGENİN LİDER OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK"

Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan ve “Rekabetçiliği destekleyecek stratejik teşvikler” kapsamında 30 milyar TL’lik teşvik alan Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş 2031 yılı itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacak. Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını dile getiren Karakaş, Türkiye’de hücre Ar-Ge’si yapacağının da altını çizdi. Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti.

"EKOSİSTEMİMİZİN ODAĞINDA YAPAY ZEKA, BLOK ZİNCİRİ, FİNTEK VE OYUNLAŞTIRMA VAR"

Otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürdüklerini vurgulayan Karakaş, değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda cep telefonundan akıllı telefona yaşanan dönüşümün bugün otomotivden akıllı cihaza yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

“Dünyada dönüşümle beraber önemli bir fırsat var. Otomobil artık yaşam alanına dönüşüyor. Biz bunu ev ve ofisle birlikte ‘üçüncü yaşam alanı’ olarak adlandırıyoruz. Biz de bir taraftan akıllı cihazımızı tasarlarken, öbür taraftan ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintek, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Oyunlaştırma felsefesi, oyunsal düşünmeyi ve oyun mekaniklerini oyun-dışı alanlara dahil edip, sunulan hizmeti ya da uygulamayı daha cazip hale getirmek için kullanılan güçlü bir yöntemdir. Ülkemizin güçlü olduğu alanlardan biri de oyunlaştırma, biz de amaçlarımız doğrultusunda bir araya gelen üç oyun start-up’ıyla çalışmaya başladık. Bu alanlarla birlikte verinin güvenliği de büyük önem kazanıyor. Hatta önümüzdeki dönemde araç güvenliğini test eden EuroNCAP gibi, araçların siber güvenliklerinin de test edilip yıldızlanması söz konusu olacak. Dolayısıyla öneminin altını her fırsatta çizdiğimiz blok zinciri sadece fintek için değil aynı zamanda akıllı cihazların güvenliğinde de kullanılacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Blok zinciri teknolojisi zamanla araçların üzerinde birer dijital cüzdan olmasını da sağlayacak. Büyük veri dünyasının gelişen ve değişmeyecek teknolojisi blok zinciri olacak. Dijitalize edilmiş veri ve diğer varlıklar blok zinciri aracılığıyla güvenli biçimde saklanıp, transfer edilebilecek. Bu nedenle blok zinciri ve yapay zeka ekosistemlerin merkezinde yer alacak.”

GEMLİK TESİ'SİNDE ROBOTLAR GÖREV BAŞINDA

‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Togg Gemlik Tesisleri’nde inşaatının başladığı 18 Temmuz 2020’den itibaren öncelikle zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı anlatan Karakaş, toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesislerin toplam 44 bin adet zemin güçlendirme kolonu üzerine inşa edildiğini söyledi. Yaklaşık 2 bin kişinin görev yaptığı şantiyedeki üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022’de tamamlanmasının planlandığını ve şu an itibarıyla 62 robotun kurulumuna başlandığını açıklayan Karakaş, şu bilgileri paylaştı:

“Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Akıllı cihazımız piyasaya çıktığında, Avrupa kıtasında klasik olmayan bir marka tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamımız tamamlanacak. 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyoruz.”

"CES’TE DÜNYA SAHNESİNE ÇIKIYORUZ"

Bir teknoloji şirketi olarak otomotiv fuarlarına katılmadıklarını hatırlatan Karakaş, 5-8 Ocak tarihlerinde, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronics Show) yer alacaklarını söyledi. Fuara, Togg’un gelecek vizyonunu gösteren akıllı cihazla katılacaklarını belirten Karakaş, “Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD’ye uğurladık. Küresel marka yolculuğumuza “sanal konvoy” ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti. CES’te dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility® kavramımızı anlatacağız” dedi.

"MARKAMIZIN DNA'SINDA YER ALAN DUALİTE VE TEKNOLOJİ YENİ LOGOMUZDA BULUŞUYOR"

Gürcan Karakaş, 19 Aralık’ta duyurusunu yaptıkları yeni Togg logosunu da değerlendirdi. Kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Karakaş, “Logomuz, Togg’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı, bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren, bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Logomuzdaki dualite teması ise doğu ve batı kültürlerinin rasyonel ve duygusal dünyalarını harmanlayarak farklılaşmamızın temelini oluşturuyor” diye konuştu.