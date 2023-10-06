Togg'un kamera tedarikçisi Büyütech dünyaya açılıyor

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Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosisteminde bir oyuncu daha global pazarlara açılma yolunda kritik bir adım attı. Ankara'da küçük bir girişimcilik şirketi olarak hayata geçirilen, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında alınan teşvikler ve yatırımlarla büyümesini sürdürerek Togg, Tofaş, Ford Otosan gibi önemli otomotiv firmalarının kamera sistemleri tedarikçisi haline dönüşen Büyütech, bugün geldiği noktada Bilişim Vadisi'ndeki üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisinin açılış töreninde TAYSAD Başkanı Albert Saydam, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Mustafa Varank da yer aldı.

Görsel: AA

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800 BİN KAPASİTELİ ÜRETİM TESİSİ

Büyütech’in ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş, "Büyütech ailesine ve ülkemize kazandıracağı katkılardan dolayı da gurur duyuyoruz. Fabrikamız devreye alındıktan sonra otomotiv standartlarında yüksek kalite üretim ile birlikte kapasitemizi 800 bine çıkardık. Yeni yatırımlarla da fabrikamızı genişletmeyi ve üretimlerimize yeni geliştirilmiş tasarımlar eklemeyi planlıyoruz. Bu sayede hem üretimimiz artacak hem de uluslararası bir firma olma yolunda adımlarımızı sağlamlaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

28 MİLYON DOLAR DEĞERLEME

Geçtiğimiz ay başlayan ve Türkiye'nin önde gelen fonlarının yer aldığı yatırım turunu 4 milyon 230 bin dolar yatırım alarak kapatan Büyütech’in yatırım sonrası değerlemesi 28 milyon 230 bin dolar olduğu bildirildi. Togg’un kamera tedarikçisi de olan Büyütech, 2021 yılında yine Farplas’tan 2,5 milyon euro yatırım almıştı.

Türkiye’de bir ilke imza atan Büyütech’in fabrikası bünyesinde; yüksek hassasiyette lens montajı için özel lens montaj hattı, elektronik dizgi hattı, mekanik montaj hatları, sızdırmazlık kontrol hattı, ürünlerin kalibrasyon ve testlerinin yapılacağı bir kamera kalibrasyon hattını barındırıyor.

Büyütech son yatırım turunda; Kros Otomotiv, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi, Albaraka Portföy Yönetimi Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi, Farplas, Ziraat Portföy İkinci Yatırım Girişim Sermayesi, Albaraka Portföy Yönetimi Ostim Girişim Sermayesi, Ziraat Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi, ve ARI Teknokent Proje Geliştirme’nin de aralarında bulunduğu yatırımcılardan toplam 4 milyon 230 bin dolar yatırım aldığını açıkladı.

Açılış töreninde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, günümüzde dijital dönüşüm ve teknolojik ilerlemenin, yeni bir çağın kapılarını araladığını belirterek, dijital bir devrimin yaşandığı bu dönemde, dünyada tüm dengelerin değiştiğini, rekabet koşullarının yeniden şekillendiğini ifade etti.

"ULUSLARARASI BİR MARKA OLMA YOLUNDA"

Kacır, bu start-uplardan birinin de Bakanlığın desteklediği ülkenin ilk akıllı kamera sistemini geliştirip üreten Büyütech firması olduğu vurgulayarak, "Büyütech 2011 yılında, bizim deyimimizle girişimcilerin can suyu olan Bakanlığımız Teknogirişim Sermaye Desteği ile kuruldu. Büyütech'i Teknogirişimden Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesine 7 farklı program kapsamında destekledik, mobilitede öncü bir teknoloji girişimine onların liderliğinde hep birlikte dönüştürdük. Büyütech bugün Togg'un sürücü yorgunluk algılama ve çevresel görüş kamera sistemlerini üretiyor. Mobilite ekosistemine sağladığı bu önemli katkıyla birlikte Büyütech, uluslararası bir marka olma yolunda önemli adımlar atıyor. Büyütech teknoloji girişimi, 2023 yılı içinde girişim sermayesi fonlarından toplam 4 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Togg'un yanı sıra otomotiv sektörünün küresel devleri ile de yeni nesil kamera sistemleri üzerine AR-GE çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

"MOBİLİTE EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTECEK"

Markanın mobilite ekosistemini de ileriye taşıyacağını vurgulayan Bakan Kacır, "İnanıyorum ki girişimcilik ekosistemi önümüzdeki dönemde çok daha fazla Turcorn'lar çıkaracak ve bunlar arasında mobilite girişimlerimiz de yer alacak. Yerli ve milli otomobilimiz Togg'a değer katarak bizleri gururlandıran Büyütech ekibini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.