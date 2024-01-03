Togg'un 2023'te kaç otomobil teslim ettiği açıklandı

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Yerli elektrikli otomobil markası Togg, Aralık ayı gerçekleştirdiği teslimat adedini açıkladı. Togg cephesinden yapılan açıklamada, Aralık ayında 6 bin 8 kullanıcının araçlarına kavuştuğu belirtildi.

Böylece, Togg'un 2023 genelinde yaptığı teslimat adedi de ortaya çıkmış oldu. Şirketten yapılan açıklamada, 31 Aralık 2023 itibari ile 19 bin 583 adet yerli otomobilin sahipleri ile buluştuğu ve Türkiye'nin 81 ilinde yollarda olduğu kaydedildi.

Togg'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk. Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X’lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle" denildi.

< 19 bin 583 >



Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk 🇹🇷



Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik.



Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen < 19 bin 583… pic.twitter.com/caoVG6RupZ — Togg (@Togg2022) December 31, 2023

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20 BİN KİŞİ YEDEK LİSTEDE

Togg, yıl sonuna kadar toplamda 28 bin adet T10X üretmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Şirketin çekiliş sonucu otomobili almaya hak kazanan ilk 20 bin kişiye ise yıl sonuna kadar teslimatları yapacağı belirtilmişti.

Mart ayındaki çekilişe 177 bin 467 kişi katılmış, otomobilin almaya hak kazanan ilk 20 bin kişi haricinde, 20 bin kişi için de yedek liste oluşturuldu.

VARDİYA SAYISI ARTTI

Öte yandan, T10X için verilen ön sipariş sayısının beklentileri aşması sonucu, şirket daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek otomobil sayısını 20 bin olarak güncellemişti.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yıl sonu üretim ve teslimat adetlerini tutturmak için Eylül ayından itibaren Gemlik'tek fabrikada vardiya sayısını artırdıklarını duyurmuştu.

Böylece, şirketin yaz aylarında 100 adetlik günlük üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde ikiye katlandı.