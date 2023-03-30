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Togg 10 ilde şarj cihazlarının kurulumunu tamamladı

İlk modeli T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanan Togg, şarj ağı Trugo'yu Türkiye’nin farklı bölgelerindeki cihaz kurulumları ile devreye almaya başladı. Bu kapsamda, ilk cihazlarını İstanbul ve Ankara arasındaki geçiş noktası olan Bolu’da kuran Trugo, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli’de de kurulumlarını tamamladığını açıkladı. Mobil uygulamasını da hizmete sunan şirket, 2023 sonunda Türkiye’nin 81 ilindeki kurulumlarını tamamlayarak şarj cihazlarıyla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeyi hedefliyor

Giriş: 30.03.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Togg Trugo'nun şarj cihazlarının kurulumunu başladı
HABERTURK.COM

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, ilk modeli T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanırken, Trugo markasıyla şarj cihazı kurulumlarını gerçekleştirmeye başladı.

İlk şarj cihazını Bolu'da kuran Trugo, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli’de de kurulumlarını tamamladığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, kendi hizmet noktalarının yanı sıra Shell ile de iş birliği yapan şirket, Shell istasyonlarında da cihaz kurulumlarını sürdürüyor.

Trugo’nun kurduğu istasyonların, tüm elektrikli araç kullanıcıları tarafından kullanabileceği bildirildi.

30 DAKİKADAN DAHA AZ SÜREDE DOLDURUYOR

180 kW ve üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet sunmayı hedefleyen Trugo, bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşmasını sağlıyor. Cihazlar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor.

Mobil uygulamasını da hizmete sunan şirket, kullanıcılara uygulama üzerinden istasyon bulabilme, şarj sürecini takip etme, geçmiş şarj uygulamalarına erişmeye ve şarj ödemesini yapabilme imkanı sunuyor.

HEDEF 81 İL

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Türkiye’de ihtiyaç duyulan şarj altyapısı için aralıksız çalıştıklarını belirterek, şarj cihazlarının kurulumlarını farklı bölge ve şehirlerde sürdürdüklerini söyledi.

Karakaş, "Trugo mobil uygulamamız ve web sitemiz de hizmete girdi. 2023 sonunda 81 ilimizdeki kurulumları tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

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