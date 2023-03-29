Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, çekilişte otomobili hak kazanan 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturuldu.

Togg T10X için sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından, otomobili teslim almaya hak kazanacak 20 bin kişiyi belirleyecek çekiliş için artık sayılı saatler kaldı.

Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

Yapılan açıklamaya göre, asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar akıllı cihazlarını teslim almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve her bekledikleri ay için Trugo’dan 85 kWs enerji dolum hakkı kazanacak. Aylık 85 kWs, WLTP normlarına göre 500 km yol karşılığına denk geliyor.

ÜRETİM RAKAMI ARTIRILDI

T10X'in ön sipariş süreci 16 Mart saat 18.30 itibariyle resmi olarak başlamıştı. Togg'un ilk modeli olan T10X, satışa sunulmasının üzerinden geçen ilk 4 saatte 7 bin 734 adetlik talep toplamış, böylece Türkiye elektrikli araç pazarının 2022'de ulaştığı rakamı da 4 saatte geçmişti.

Otomobilin satışa çıkmasının üzerinden geçen 1 haftada, T10X için verilen sipariş sayısı 100 bin kişiye ulaşmıştı. Bunun üzerine üretim rakamını artıma kararını alan Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek otomobil sayısını 20 bin olarak güncelledi. Böylece 2023 için hedeflenen toplam üretim adedi de 8 bin adet artarak 28 bin adede çıktı.

Togg'un ön sipariş süreci kapsamında, dijital kanallar üzerinden her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Togg'un mobil uygulaması Trumore e-Cüzdan’a 60 bin TL’yi aktardıktan sonra çekilişe katılmaya hak kazandı.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Öte yandan, Togg'dan markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere yönelik bir uyarı geldi.

Kullanıcıları, Togg resmi kanalları dışındaki oluşumlara itibar etmemeleri konusunda uyaran şirket, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Togg'dan yapılan açıklamada, "T10X ön sipariş sürecini Trumore uygulamamız ve resmi web sitemiz üzerinden gerçekleştirdik. Togg Care/Kullanıcı İlgi Merkezimiz de bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için çözüm noktası oldu. Bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur. Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.