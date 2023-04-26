YALNIZCA OTOMOBİL İÇİN ÜRETİM YAPMAYACAK
2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi 20 GWs’e ulaşacak Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.
Siro, Türkiye’nin yanında bölgede 120 ülkeden de doğrudan sorumlu olarak otomotivin yanı sıra mikromobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda var olacak.
“Temiz enerji depolama çözümlerini yaygınlaştırarak dünyayı yaşanabilir kılma” vizyonuyla hareket eden Siro, net sıfır hedefleri doğrultusunda enerji depolama çözümlerini yaygınlaştırarak yenilenebilir enerjinin depolanmasını sağlayacak, otomotivin elektrifikasyona geçişini hızlandıracak ve bu sayede toplam karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunacak.
2 BİN 200 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Siro, 2026 yılı itibarıyla hücre de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.
Modül ve paket seri üretimini, mart ayında Togg’un ilk akıllı cihazı T10X’in seri üretimiyle birlikte hızlandıran Siro, 2023 yılında Togg’un üreteceği 28 bin akıllı cihazın batarya paketlerinin teslimatlarını Togg üretim planları doğrultusunda yapacak.
Kuruluşundan itibaren ekibini konusunda uzman ve tecrübeli isimlerle büyüten Siro, 2032 yılı sonuna kadar 30 milyar TL yatırımla 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayacak.