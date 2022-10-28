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TOGG FİYAT LİSTESİ 2023: TOGG fiyatları ne kadar, ön sipariş alıyor mu? TOGG satışa çıkacak mı?

Beklenen TOGG fiyat açıklaması geldi! İşte 2023 TOGG fiyat listesi

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG yakın bir zaman sonra üretilmeye başlayacak. Bu ay sonunda 29 Ekim'de Gemlik fabrikasında üretilmeye başlayacak olan TOGG fiyat listesi de belirlenmiş olacak. TOGG fiyat listesi ve satışa çıkacağı tarih gündemdeki yerini aldı. İşte 2023 TOGG fiyat listesi…

Giriş: 28.10.2022 - 17:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye'nin ilk yerli elektrikli arabası olan TOGG 29 Ekim'de seri üretime geçiyor. TOGG fabrika açılışı ise 29 Ekim'de Gemlik fabrikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. 29 Ekim'de Gemlik'te seri üretilmeye başlanacak elektrikli otomobil, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak. 2023 Mart ayında satışa çıkacak olan otomobil için ortalama fiyatlar da netleşti. TOGG fiyat listesi ve satış tarihleri ise gündemdeki yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacağını belirterek, "2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." dedi. Peki, TOGG fiyatları ne kadar, ön sipariş alıyor mu? İşte 2023 TOGG fiyat listesi

     

  • TOGG, YÜZDE 10 ÖTV DİLİMİNDE KALIYOR

    TOGG'un seri üretimin başlamasına yaklaşık 1 ay kala, aracın fiyatı hakkında önemli bir açıklama geldi. Temmuz ayında elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde düzenleme yapıldı. TOGG'un C-SUV modelinin yüzde 10 ÖTV diliminde yer alarak yaklaşık 910 bin TL'den satışa sunulabileceği tahminleri yapılmıştı. Bu tahminler, TOGG'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından doğrulandı. Özilhan'ın, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda, "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor" açıklamasının ardından, yerli otomobilin fiyatını rakipleri ile karşılaştırdık. TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminin üst sınırında yer alsa bile, Türkiye'de satılan neredeyse tüm elektrikli SUV modellerden daha erişebilir olacak.

  • TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor. Ancak, Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, TOGG'un fiyatında ortalama rakamların ne olduğu hakkında ipuçları veriyor.

    Yapılan son değişiklik ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oldu.

    Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi.

    Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise,

    - Matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50,

    - Aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine giriyor.

  • TOGG'un fiyatının yapılan bu değişiklikten etkilenme ihtimali oldukça yüksek.

    Yapılan açıklamalara göre TOGG'un yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 149 kW, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 298 kW güç sunacak. Böylece, TOGG'un c-segment SUV modelinin arkadan itişli (RWD) versiyonları yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girebilecek.

  • RAKİPLERİNDEN DAHA UYGUN FİYATLI

    Fiyatlarda yapılan bu tahmin, Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından adeta teyit edildi.

    Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda Özilhan, "Togg, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de, ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" ifadeleri ile yapılan tahminleri doğrulamış oldu.

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