08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koç Gubu şirketlerinden Tofaş'ta üst düzey bir görev değişimi yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada, Tofaş çatısı altında faaliyet gösteren Fer Mas Oto Ticaret A.Ş Şirket Müdürü Sinan Saip Bel'in görevini Fiat’ın Pazarlama Direktörü Özgür Süslü'ye devrettiği açıklandı.
Fiat’ın Pazarlama Direktörü Özgür Süslü'nün, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü görevlerini de devraldığı belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1998’de mezun olan Özgür Süslü, çalışma hayatına İtalya’da Fiat Grubu Yönetici Yetiştirme Programı’yla adım attı.
Dört yılın ardından Türkiye’ye dönen Süslü, 2002 – 2006 yılları arasında Tofaş’ta ürün geliştirme ve ürün müdürü pozisyonlarında görev yaptı. Fiat Linea, Doblo ve Fiorino gibi ürünlerin geliştirilmesinde ve pazara sunulmasında rol aldı.
Daha sonra pazarlama alanında kariyerine devam eden Özgür Süslü, 2006–2010 yılları arasında Fiat Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Müdürü görevini üstlendi. 2010-2016 yılları arasında Fiat Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Özgür Süslü, aynı yıl İtalya’ya transfer oldu.
İtalya’da görev yaptığı süre boyunca, Fiat Chrysler Automobiles Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki Egea/Tipo pazarlama faaliyetlerini yürüttü. Özgür Süslü son olarak Fiat, Abarth ve Lancia markalarının bölgesel fiyatlandırma sorumluluğunu üstlenmişti.
2008 YILINDAN BERİ FER MAS OTO'DAYDI
Kariyerine 2008 yılında Fer Mas Oto Ticaret A.Ş’de Satış Sonrası Müdürü olarak başlayan Sinan Saip Bel, 2014-2019 yılları arasında Fer Mas Oto Ticaret A.Ş Şirket Müdürü görevini yürüttü.
Sinan Saip Bel, 2017 yılından itibaren ise görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Direktörlüğü’nü yürütmekteydi. Sinan Saip Bel görevlerini, kariyerini farklı bir alanda sürdürme kararıyla devrettiği bildirildi.
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