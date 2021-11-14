Tofaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 8’incisi gerçekleştirilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi’nde, en üst kategori olan '251 ve üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı Yapan Şirketler' kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olduğunu açıkladı.
Şirketin ayrıca, otomotiv Ar-Ge Merkezleri arasında en üst sırada yer aldığı kaydedilirken, sıralamada ilk 3’te yer alan tek otomotiv Ar-Ge merkezi olduğu da kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi ile Ar-Ge ve teknoloji politikalarına ışık tutulması amacıyla yapılan ve ödüllerin belirlendiği performans endeksinde, Ar-Ge personel istihdamı, Ar-Ge harcama yoğunluğu, Proje kapasitesi, İş birliği ve etkileşim, Ticarileşme ile Fikri mülkiyet yetkinliği kriterleri dikkate alınıyor.
Alınan ödülle ilgili konuşan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Yıllar içerisinde çok sayıda ürün geliştirme projesi üzerinde çalışan Tofaş Ar-Ge, Doblo, Fiorino ve Egea gibi ülke ihracatına da ciddi katkılar sunan küresel modellerin ürün geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlendi. Ar-Ge’miz bugün ulaştığı noktada, sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip oldu" dedi.
YURT DIŞINDA GÖREV ALAN MÜHENDİS SAYISI 2'YE KATLANDI
Tofaş Ar-Ge’nin, Stellantis dünyasındaki farklı marka ve modeller için bileşenler ve sistemlerin tasarlanması, sanal/fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi gibi birçok farklı alanda sorumluluk üstlendiğini bildiren Eroldu, "Tofaş Ar-Ge, küresel ürün projeleri için mühendislik ihracat merkezi olarak da grup içerisinde fark yaratıyor. Nihai ürün geliştirmenin yanı sıra Stellantis’in dünyanın farklı bölgelerinde üretilen marka ve modellerinin ürün geliştirme projelerinde mühendislerimiz aktif rol oynuyor. 2020 yılında Tofaş Ar-Ge’nin 170 mühendisi yurt dışı farklı projelerde görev alırken, 2021 yılında bu sayı ikiye katlandı ve 350 mühendisimiz Stellantis’in küresel çaptaki mühendislik çalışmalarında görev aldı" şeklinde konuştu.
Eroldu ayrıca Tofaş Ar-Ge Merkezi’nin, devam eden AB araştırma projeleri sayısının 2021 yılında 15’e ulaşacağına vurgu yaptı ve üniversite iş birliklerinin önemine değindi.
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