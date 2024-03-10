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        Haberler Spor Basketbol STBL TOFAŞ: 93 - Anadolu Efes: 95 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ: 93 - Anadolu Efes: 95 MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 95-93 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:32
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        Anadolu Efes'ten üst üste 4. galibiyet
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        Karşılaşma iki takımında karşılıklı basketleriyle başladı. TOFAŞ, Anadolu Efes'ten Ercan Osmani'nin basketine engel olamayınca 4. dakikada eşitlikle (12-12) geçildi. Savunmada sertliği arttırıp hücumda da agresif oynayan Anadolu Efes, Rıdvan Öncel'in sayı ve asistleriyle ilk çeyreği 17-23 önde kapattı.

        İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, 15. dakikada Willis'in 3 sayılık atışıyla farkı 19 sayıya çıkardı: 24-43. İki takımın da daha kontrollü oynadığı çeyrek karşılıklı basketlerle devam ederken, Anadolu Efes 51-40 soyunma odasına önde gitti.

        Üçüncü periyoda daha iyi başlayan TOFAŞ, Winston'un 2 serbest atışıyla skoru 27. dakikada öne geçti: 58-57. İki takımın da avantajı yakalamaya çalıştığı, sert savunmalara sahne olan çeyreğin kalan dakikalarını TOFAŞ daha iyi oynadı ve Sakic'in 3 sayılık atışıyla 71-67 final periyoduna üstün girdi.

        Son periyoda TOFAŞ Winston'un 3 sayılık atışıyla başladı. TOFAŞ'ın önde gittiği maçta konuk ekip, maçın son dakikalarında Beaubois ile sayılar bularak skoru eşitliğe getirdi: 88-88. Beaubois, Bryant ve Erkan Yılmaz'ın sayılarına engel olamayan TOFAŞ, parkeden 93-95 mağlup ayrıldı.

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