Eyüpsultan'da Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı için onlarca Off-Road aracıyla Adalet Konvoyu düzenledi.

DHA'nın haberine göre kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin yaşadığı evin önünden geçerek devam eden grup, kazanın gerçekleştiği yere çiçek bıraktı ve mezarında dua okundu.

"DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPARAK EMPATİ BEKLEYEN HASTA RUHLU BİR ANNE VAR"

Oğuz Murat Acı’nın arkadaşı Selahattin Çobanoğlu, adalet istediklerini ifade ederek, "Burada 1 Mart 2024 günü aramızdan kopartılan, bir yaşındaki bebeğine doyamadan, hayatının baharında ömrü çalınan kardeşimiz Oğuz Murat Acı için toplandık. Yaşanan bu olayda, taksirle ölüme sebebiyet, cinayet, gasp, delil karartma dahil, firara kadar uzanan bir suç zinciri bulunmaktadır. Olay yerine gelerek yardım çağırıp, müdahale etmeyen ve üstelik yardım çağrılmasını cep telefonlarını dahi gasp ederek, engelleyen bir ebeveyn suçu var. 2,5 saat içeresinde çocuğunu gülerek, gayet normal bir şekilde yurtdışına kaçıran, duygu sömürüsü yaparak, empati bekleyen hasta ruhlu bir anne var. Oğuz kardeşimizin de bir annesi ve bir babası, dünya güzeli bir evladı ve kendisini bekleyen bir eşi vardı. Ancak şımarık ve sosyopat bir birey tarafından hayattan koparıldı. Oğuz kardeşimiz, afetlerde her zaman gönüllü olarak görev yapmıştır. İyi bir insan, iyi bir dost ve iyi bir gönül insanı olmuştur. Şimdi vakit bizim Oğuz için adaleti arama vaktimizdir. Bizler tüm Off-Road camiası olarak yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu hâkim ve savcılarından, İçişleri Bakanlığımızdan, Dışişleri Bakanlığımızdan Oğuz için adalet istiyoruz. Bu şahıs ve suç ortakları olan ebeveynleri hak ettikleri cezayı alana kadar, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Gözü yaşlı eşi ve Pars bebek için bizler adalet aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ailen de davan da adaletinin tecellisi de bize emanettir kardeşim." dedi.