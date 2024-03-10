Rusya'da başkanlık seçimlerine 1 hafta kaldı: Bilinmesi gerekeneler neler?
Rusya'da 17 Mart günü yapılacak seçimlerle Rus lider Vladimir Putin'in, 2030 yılına kadar iktidardaki hakimiyetini sağlamlaştırması bekleniyor. 1 hafta sonra gerçekleşecek seçimlerle ilgili bilinmesi gerekenler neler?
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Rusya, devlet başkanlığı seçimi için 17 Mart günü sandık başına gidecek. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidardaki hakimiyetini 2030 yılına kadar sağlamlaştırması bekleniyor. Associated Press seçimler hakkında bilinmesi gerekenleri derledi...
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146 milyonluk ülkede siyasi sistem ve seçim süreci üzerinde sıkı kontrole sahip Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2 yıldır devam ettiği bir dönemde girdiği seçim yakından takip edilecek.
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RUSYA SEÇİMLERİNDE KİMLER OY VEREBİLİR?
Cezai mahkumiyet nedeniyle cezaevinde bulunmayan 18 yaşın üzerindeki her Rus vatandaşı oy kullanabilir. Merkezi Seçim Komisyonu, Rusya'da ve Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinde 112,3 milyon seçmen bulunduğunu ve 1,9 milyon seçmenin de yurt dışında yaşadığını bildirdi.
Rusya'nın 2018 başkanlık seçimlerinde katılım yüzde 67,5 olmasına rağmen gözlemciler, oy verme işlemlerinde bazı ihlallerin olduğunu bildirmişti. 2021 parlamento seçimlerinde ise katılım yüzde 51,7 oldu.
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OY VERME NASIL OLACAK?
Ülke genelinde oylama büyük ölçüde Cuma günü başlayıp Pazar günü sona erecek. Rusya'da ilk kez başkanlık seçimlerinde sandıklar bir gün yerine üç gün açık olacak.
Rusya, birden fazla gün oy kullanmayı ilk kez 2020 referandumunda Putin'in iki dönem daha aday olmasına izin vermek için düzenlediği anayasa reformlarında kullandı.
Bu aynı zamanda çevrimiçi oylamanın kullanıldığı ilk başkanlık seçimi olacak; bu Rusya'nın 27 bölgesinde ve Moskova'nın Ukrayna'dan yasadışı bir şekilde ele geçirdiği Kırım'da geçerli olacak. Oylama aynı zamanda Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da da yapılacak; bu dört bölge, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ilhak edildi.
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SEÇİMDE KİMLER VAR?
71 yaşındaki Putin bağımsız aday olarak listeleniyor ve kendisini altı yıl daha iktidarda tutacak beşinci dönem için görevde kalmayı hedefliyor. 2000 yılında bu yana görevde olan Putin, Stalin'den bu yana en uzun sürede görevde olan Rus lideri.
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Seçim yarışında yer alan diğer isimler parlamentoda temsil edilen Kremlin dostu partiler tarafından aday gösterildi: Komünist Parti'den Nikolai Kharitonov, milliyetçi Liberal Demokrat Parti'den Leonid Slutsky ve Yeni Halk Partisi'nden Vladislav Davankov. Kharitonov 2004'te Putin'e karşı yarıştı ve açık farkla ikinci oldu.
2018'de Komünist Parti yüzde 11,8 oy alırken, Putin yüzde 76,7 oranında oy almıştı.
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Rus muhalif isimler ise seçim yarışında yer almıyor. Çoğu Rus muhalif, ya cezaevinden ya da ülkeden kaçmış durumda.
Son olarak 16 Şubat günü, cezaevinde bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny, hayatını kaybetmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.