Gülben Ergen, photoshop kullanılmamış fotoğraflarıyla gündemde
Gülben Ergen, yanlışlıkla photoshopsuz ve photoshoplu fotoğraflarının bir arada servis edilmesinin kurbanı oldu
Gülben Ergen, hata kurbanı...
ARADAKİ FARK, FARK EDİLDİ
Gülben Ergen'in sahne programından fotoğraflar servis edildi. Ergen'in kırmızı ve mavi kıyafetli fotoğraflarından oluşan 20'ye yakın fotoğraflar arasında ikisi bir hayli dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKTİ
Zira; o iki fotoğrafa photoshop uygulanmamıştı. Gülben Ergen, diğer bütün fotoğraflara photoshoplu fotoğraflarının yanında photoshopsuz olanlarını da servis edilmesinin kurbanı oldu.
Bu durum, Ergen'i gündeme getirdi.
HAYVANSAL GIDALAR TÜKETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Gülben Ergen'in verdiği kilolarla dikkat çektiği belirtilirken; “Uzun süredir hayvansal gıda tüketmiyorum. Diyet yapmıyorum, artık sadece sebze ve meyveyle besleniyorum” sözlerine yer verildi.