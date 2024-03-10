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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Fenerbahçe - Pendikspor maçı CANLI YAYIN - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Pendikspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Pendikspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor. Geride kalan 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 73 puanla ikinci sırada yer alıyor. Siltaş Pendikspor ise alt sıralardan kurtulmak için acil puana ihtiyaç duyuyor. Kırmızı-beyazlılar, 29. haftaya 26 puanla giriyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 10.03.2024 - 19:33
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        30' Halil Akbunar

        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Mert Hakan, Tadic, Dzeko

        TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

        PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Murat, Welinton, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Gökcan, Thiam, Halil, Umut

        TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşıyor.

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        Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor. Geride kalan 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik 1 yenilgi yaşana Fenerbahçe, 73 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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        Diğer yandan konuk ekip Siltaş Pendikspor ise alt sıralardan kurtulmak için acil puana ihtiyaç duyuyor. Sezona Osman Özköylü yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi, kötü gidişatın ardından Portekizli teknik adam Ivo Vieira ile anlaşmıştı. Ivo Vıeıra ile de yollarını ayıran Pendikspor yönetimi, takımı İbrahim Üzülmez'e emanet etti. Siltaş Yapı Pendikspor, İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı Tümosan Konyaspor maçında da sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, 29. haftaya 26 puanla giriyor.

        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        5 İSİM KART SINIRINDA

        Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak.

        Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        PENDİKSPOR İLE LİGDE İKİNCİ RANDEVU

        Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ikinci kez karşı karşıya geliyor.

        İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Ligde ise bu sezon iki takım arasında oynanan tek karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

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