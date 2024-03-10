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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 17:48 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:58
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

        -Metro ve raylı sistem seferberliğimize hız kesmeden devam ediyoruz.

        -5 yıl bitti İBB kaç metro yaptı? Yalandan başka bildiği bir şey yok. Rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı metro hatlarına, bizim eserlerimize sahip çıkıyor.

        -Bu duvarlardaki tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık oldun demek lazım. Yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz.

        Devamı geliyor...

        AÇILIŞ ÖNCESİ TEST SÜRÜŞÜ

        Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi.

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